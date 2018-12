Imperia, polizia stradale senza pattuglie: la denuncia di Silp Cgil

Imperia. Il sindacato Silp Cgil denuncia la carenza di pattuglie e personale della polizia stradale:

“Denunciamo da tempo le preoccupazioni circa la carenza di personale della polizia stradale di Imperia ed infatti la situazione sta precipitando al punto che, in alcune giornate, non si riesce a garantire lo specifico servizio.

In data 2 dicembre durante la notte un grave sinistro stradale non ha potuto essere rilevato dalla polizia stradale in quanto nessuna pattuglia era programmata e presente per svolgere servizio. Un dato inaccettabile per l’utenza che, praticamente, da Ventimiglia a Cervo non ha possibilità di usufruire della competenza della polizia stradale per incidenti e altro.

Purtroppo occorrerebbe anche verificare la gestione del personale da parte dei vertici ma, certamente, risulta una situazione inaccettabile.

Per tale motivo è stata inviata una specifica nota al prefetto di Imperia, affinché sia chiarita la situazione ed eventualmente richiesti al Ministero dei rinforzi”