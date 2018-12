Imperia, piscina Cascione chiusa nel periodo natalizio: appuntamento al 2019

Imperia. Quest’ anno la piscina comunale Felice Cascione rimarrà chiusa al pubblico da domenica 23 dicembre a martedì 1 gennaio (compreso).

Verranno effettuati interventi di manutenzione e sanificazione dell’impianto in accordo con il Comune di Imperia. Sono interventi ordinari per una buona gestione della struttura ed anche in linea con i futuri lavori di restyling della Piscina Cascione.

Dalla Rari i migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2019. Si riapre il 2 gennaio con la regolare attività.