Imperia. L’open day di Natale targato Rari Nantes sta riscuotendo successo. Nella mattinata si sono avvicendate varie mastercalss di fitness: tra pilates e mobility in palestra e aquagym in vasca.

Nel pomeriggio sarà il turno dei giovanissimi che sosterranno un piccolo saggio musicale e verrà consegnato loro il diplomino di fine corso. E dalle 16, alla piscina Cascione, arriva Babbo Natale con il suo Elfo aiutante. Porteranno allegria, panettone e cioccolata calda per tutti. Il sottofondo è affidato alla musica ed alla consolle di Dj Tex.

Oggi l’ingresso in piscina è gratuito per tutti. Per i più piccoli che vorranno iscriversi alla scuola nuoto, ci sono tante offerte e sconti. Inoltre potranno sostenere l’esamino per conoscere il loro livello, in qualsiasi momento.