Imperia, l’amministrazione incontra le fasce più deboli in occasione delle feste natalizie

Imperia. In occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale di Imperia ha organizzato una serie di eventi con le realtà sociali ed educative della città. Oggi l’ultimo incontro presso il refettorio di Largo Ghiglia con gli utenti Caritas di Borgo San Moro. Presenti agli incontri il sindaco Claudio Scajola e l’assessore ai Servizi Sociali ed Educativi Luca Volpe.

Nei giorni scorsi il calendario ha interessato i bambini degli asili nido e dei doposcuola e gli ospiti della Casa Don Glorio. Particolare successo ha riscosso ieri, in Via Cascione, l’evento in musica organizzato con le scuole cittadine (oltre 400 le presenze).

“Natale è l’occasione adatta per stare vicini alla comunità“, sottolinea l’assessore Luca Volpe. “L’amministrazione ha voluto dare un messaggio di solidarietà e partecipazione in occasione delle festività, stando affianco ai più deboli e ai più giovani.

Siamo particolarmente soddisfatti anche per l’ottima riuscita della manifestazione di Via Cascione, sulla quale hanno lavorato anche i colleghi assessori Gagliano e Vassallo, che dimostra l’ottima risposta del mondo della scuola alle iniziative proposte dall’Amministrazione“.