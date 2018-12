Imperia, il team Schiavetti sconfitto dalla Riviera Handball

Imperia. Sconfitta amara per li team Schiavetti pallamano. La squadra senior femminile esce dal palazzetto dello sport di Imperia sconfitta per 38/36 contro la Riviera Handball nella gara di recupero per il campionato femminile prima divisione territoriale francese.

La gara è stata ben diretta dalla coppia arbitrale Philippe Ferrari e Dominique Falletti. Tra le file delle imperiesi spiccava l’assenza del portiere Giorgia Convalle per motivi familiari. Comunque come spesso accade le rossoblù guidate in panchina dal tecnico Luca Martini non si sono demoralizzate più di tanto, anzi sfoderando grinta e determinazione riescono a concludere la prima frazione di gioco in vantaggio per 18/31.

La pressione delle avversarie nella ripresa andava via via aumentando costringendo Beatrice Tortonesi e compagne agli straordinari che si concretizzavano nel respingere un primo tentativo di recupero delle ragazze della Riviera. Purtroppo a dieci minuti dalla fine un nuovo colpo di coda delle avversarie è fatale per i colori imperiesi che nonostante l’impegno profuso per tutta la gara è costretto a soccombere per 38/36. “Abbiamo disputato una bella partita – commenta il presidente Giovanni Martini – solo il risultato è negativo per il resto le nostre ragazze sono uscite, per me per tanti, a testa alta da questo palazzetto”. In evidenza Beatriece Tortonesi con 14 ret top score di entrambe le due contendenti.

Formazione: Giulia Mantovani reti 5, Laura Moisello (8), Lisa Moisello (5), Alice Olivieri (2), Dalila regesta (1), Marta Siviglia, Ksenija Susa (1), Beatrice Tortonesi (14), portiere Florencia Traverso.

Tecnico: Luca Martini Dirigenti Massimo Moisello Tonino Luppino.