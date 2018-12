Imperia, il 9 dicembre appuntamento con “Miss Inverno 2018″

Imperia. Manca ormai pochissimo a Miss Inverno 2018, il beauty contest che quest’anno, si svolgerà domenica 9 dicembre nell’Auditorium della camera di commercio di Imperia dalle 21 ed è tutto pronto per eleggere la reginetta dell’inverno scelta tra le 25 splendide partecipanti alla terza edizione del concorso creato nel 2016 da Luca Valentini che si è già svolto ad Albenga e Andora, incoronando l’ingauna Alessia Ravotti (Miss Inverno 2016) e la toiranese Jessica Richero nel 2017 (Miss Inverno in carica).

Tre le sfilate previste, in abbigliamento casual, elegante e natalizio, valutate da una giuria tecnica e dal pubblico presente in sala che parteciperà in maniera attiva alla serata votando attraverso un apposito tagliando la propria Miss Inverno che riceverà la fascia di Miss Inverno Vox Populi senza passare dalla giuria.

Dodici le fasce che saranno assegnate: Miss Inverno 2018, Miss Inverno Vox Populi, Miss Inverno Speciale, Miss Inverno Target, Miss Eleganza, Miss Casual, Miss Bellezza Radiosa, Miss Immagine, Miss Sorriso, Miss Sport, Miss Portamento, Miss Fascino.

Quattro invece gli artisti ospiti che sarà possibile apprezzare sul palco il 9 dicembre, arriveranno infatti ad Imperia la cantautrice Chiara Ragnini (in quella che sarà probabilmente una delle sue ultime uscite prima del lungo stop artistico annunciato per il 2019), il soprano ligure Anna Maria Ottazzi, il maestro Diego Genta e l’interprete imperiese India Giordano. Presentano la serata Luca Valentini e Selene Coccato.

Molte anche le novità di quest’anno a partire dalla “Rosa di Miss Inverno”, opera dell’artista tabiese Nahida LuNa, scolpita in esclusiva per il concorso così come gli orecchini progettati e realizzati per le vincitrici dallo studio di design genovese Micocca e la “Pasta Miss Inverno”, ricetta creata per l’occasione dal pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia che sarà presentata la sera del 9 dicembre.

L’associazione ospite di questa terza edizione con i suoi volontari e le sue volontarie, sarà la FIDAS che ha realizzato le magliette ufficiali del concorso e presenterà la nuovissima autoemoteca all’acquisto della quale, per chi lo vorrà, sarà possibile contribuire durante la serata.

Sette i fotografi accreditati, mentre il film della serata sarà realizzato dal Videomaker romano Mauro Vallanti reduce dal Fantafestival ed in arrivo apposta dalla Capitale, Main sponsor dell’evento è il MoMart Guest House di Andora, che ha fatto da sfondo anche allo shooting fotografico di presentazione svoltosi nei giorni scorsi ed ospiterà nelle sue eleganti suite artisti e modelle partecipanti.

Acconciature di Fiorella Schiavinato “Diversamente parrucchieri” con il Team Matrix Liguria, trucco Carol Ramos Make Up Artist di Savona, abiti casual ed eleganti Target di Albenga, coreografie e gestione sfilate Hingria Vazio, assistente di palco Jessica Masetta, Service audio/luci Paolo Bianco. Venticinque le partecipanti a questa edizione provenienti da due regioni, quattro provincie e 20 comuni italiani.

Numeri importanti infine anche dal punto di vista mediatico con tutte le più importanti testate cartacee e Online della Liguria (e non solo) che si stanno occupando dell’evento che è possibile seguire anche visitando la pagina Facebook ufficiale “Miss Inverno”.

Domenica sera si potrà accedere all’Auditorium a partire dalle 20,30 da via Tommaso Schiva, via Belgrano e dalla centrale piazza Dante, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ma sarà possibile incontrare tutte le 25 concorrenti già nel pomeriggio della stessa domenica dalle 18 alle 19 presso il Nelson’s Caffé di via Genova a Diano Marina.

Miss Inverno non riceve alcun contributo pubblico, un grazie doveroso pertanto da parte dell’organizzazione ai molti partner che hanno scelto di sposare il progetto, ai tanti professionisti che hanno dedicato tempo ed energia nella sua realizzazione e a tutti i media che ne stanno parlando, senza il cui fondamentale apporto ed impegno il concorso stesso non potrebbe esistere.

Tutti i partner di Miss Inverno 2018:

Stefania Merello (Genova), MoMart Guest House (Andora), Frantoio Secondo (Montalto ligure), Itas Assicurazioni (Agenzie di Imperia e Diano Marina), Botti Food Service (Arma di Taggia), Atene Edizioni, Driver Professional, MDF Gomme (Pontedassio), Calcio Bar Sanremo, Nelson’s Caffé (Diano Marina), Riviera Implantology dental center (Ventimiglia), Pasta fresca Morena (Ventimiglia), Winston Churchill pub (Imperia), azienda agricola Panizzari (San Colombano e Imperia), azienda agricola Cristina Armato (Lucinasco), Zero Secondi (Diano Marina), My Home immobiliare (Albenga), Micocca design (Genova), Happy Print (Imperia), Target (Albenga), FIDAS, Paolo Bianco, Carol Ramos Make Up Artist (Savona), Fiorella Schiavinato, Diversamente Parrucchieri (Imperia), Team Matrix Liguria.