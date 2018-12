Imperia, il 28 dicembre presidio di pensionati davanti alla Prefettura

Imperia. Nell’ambito delle iniziative di mobilitazione decise a livello nazionale le Federazioni dei pensionati organizzano un presidio unitario davanti alla Prefettura di Imperia per il giorno 28 dicembre 2018 a partire dalle 10.

“Continua infatti la vessazione dei pensionati. In tre anni la manovra economica in discussione al parlamento sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. I provvedimenti messi in campo dal Governo con una mano sembrerebbero dare, ma con l’altra certamente tolgono”.

A questa iniziativa – in corso nei copoluoghi di provincia – faranno seguito altre azioni a sostegno della piattaforma sindacale unitaria dei pensionati definita da SPI, FNP e UILP per rivendicare il rispetto di quanto già pattuito con il precedente Governo in tema di perequazione delle pensioni e di separazione tra previdenza e assistenza e per dare risposta alle problematiche degli anziani prima fra tutte la legge quadro sulla non autosufficienza che ancora manca nel nostro Paese.