Imperia. Se in questi giorni capita di andare a fare la spesa al Prino dal Simply è impossibile non notare il meraviglioso albero di Natale che ha preso vita questa mattina all’interno del supermercato. Gli artefici sono un gruppo di bambini dell’asilo Nido Mio Piccolo Mio di Imperia, gestito dalla Coop. Jobel.

I piccoli artisti, ormai da anni, sono stati invitati dal supermercato che ha la sede nello stesso quartiere dove è situato l’asilo per addobbare l’albero, in cambio di una merenda a base di focaccia e succo. “Questa mattina abbiamo accompagnato i bambini più grandi dell’asilo ad addobbare l’albero – racconta Antonella, una delle educatrici del Nido insieme a Manuela, Adriana, Alessia e Lucrezia, la coordinatrice – dopo le presentazioni con lo staff del supermercato, i bambini hanno appeso le loro stelline create per l’occasione. Un pezzo di focaccia e un po’ di succo, le cassiere del Simply si sono prestate, insieme ai clienti, a cantare e giocare insieme ai bimbi. È stato un momento davvero divertente, come sempre accade in queste circostanze. Ringraziamo il supermercato e le persone che ci lavorano per averci dato questa possibilità”.

L’allestimento dell’albero di Natale al Simply si inserisce in un progetto più ampio del Nido dal titolo “Nido e Territorio”, di cui fanno parte anche altre iniziative come il pomeriggio in compagnia degli ospiti della residenza per anziani “Casa Betlemme” nel periodo di carnevale.