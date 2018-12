Imperia. Accade anche questo che il Comitato San Giovanni di Oneglia accolga tra i suoi soci Giacomo Raineri, presidente del Circolo Parasio ed esponente per antonomasia della “portorinità“.

Marco Podestà presidente in carica di San Giovanni e il presidente e storico fondatore Sergio Lanteri hanno consegnato una targa a Raineri riconoscendolo socio onorario “per il sostegno, la collaborazione, e disponibilità sempre offerta alla nostra associazione per la crescita di tutta la comunità imperiese“.

Alla domanda se ora intende fare altrettanto con Lanteri o Podestà, Raineri ha risposto tra il serio e il faceto: “Sono onorato di questa nomina ringrazio il Comitato San Giovanni al quale come Circolo abbiamo comunque già conferito il Premio Parasio“.

Recentemente il Comitato San Giovanni che per la ricorrenza del santo patrono a giugno organizza sulla Spianata la festa di “Ineja“, tradizionale via alla stagione estiva, hanno collaborato per l’organizzazione di visite guidate in città nei “luoghi” della prima guerra mondiale, il “Giracittà” straordinario a cura dello storico e scrittore Enzo Ferrari