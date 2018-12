Imperia, Franco Maragliotti commenta la sentenza: “Gli sbagli hanno portato mio figlio Matteo a morire”

Imperia. “Sono 5 anni che gridiamo che non doveva morire Matteo…. Adesso comincia a farsi luce pian piano su cosa hanno combinato… Non voglio commentare oltre… Credo che sia chiaro che gli sbagli sono stati molti e hanno portato mio figlio a morire… La giustizia faccia il suo corso e chi è responsabile paghi….Un abbraccio dalla Sierra Leone”.

Sono le parole pronunciate da Franco Maragliotti, padre di Matteo, il ballerino 15enne di Pontedassio deceduto nel gennaio del 2013 presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo per un’infezione cerebrale, alla notizia della sentenza pronunciata stamani dal giudice monocratico Massimiliano Botti, che ha assolto il medico di famiglia Roberta Thomatis, ma disposto l’invio in Procura degli atti processuali per vagliare le posizioni dei medici Massimo Fichera e Filippo Badaloni, ritenendo che nel corso del processo nei confronti della Thomatis siano emerse responsabilità a carico dei due medici.