Imperia, frana in viale Roosevelt. Intervento di vigili del fuoco e municipale fotogallery

Non ci sono problemi di viabilità in quanto la frana interessa un'area verde e non la carreggiata stradale











Imperia. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per la frana di una porzione di muro antistante il civico 20 di viale Roosevelt, la strada che da piazza Roma porta al confine tra Porto Maurizio e Oneglia, permettendo a tanti imperiesi di evitare il traffico dell’Aurelia. Oltre ai pompieri, sul posto si è recata una pattuglia della polizia municipale. L’area interessata dallo smottamento è stata recintata: al momento non ci sono problemi di viabilità in quanto la frana interessa un’area verde e non la carreggiata stradale. di 7 Galleria fotografica frana Imperia