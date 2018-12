Imperia, famiglia falciata sulle strisce pedonali

Imperia. Due bambini e la loro madre sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. E’ successo intorno alle 8 in viale Matteotti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa. Sembra che né la donna, né i due bambini di circa 5 e 10 anni abbiano riportato ferite gravi. Tutti e tre sono stati comunque accompagnati in ospedale in codice giallo di media gravità per accertamenti.