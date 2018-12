Imperia, entro fine gennaio al via i lavori per la risistemazione delle pensiline di attesa bus

Imperia. Hanno risposto in cinque all’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse relativa alla risistemazione delle pensiline attesa bus del Comune di Imperia. I termini sono scaduti lo scorso 22 dicembre.

Nei prossimi giorni partiranno gli inviti a gara. Una volta esperiti i tempi tecnici, si passerà all’affidamento del lavoro, che prevede la sistemazione e successiva manutenzione di tutte le pensiline presenti a Imperia a fronte della concessione in uso dei relativi spazi pubblicitari. L’operazione è dunque a costo zero per il Comune.

“Riteniamo che entro la fine del mese di gennaio possano partire i lavori“, spiega l’assessore all’Arredo urbano, Laura Gandolfo. “Una volta iniziati, dovranno essere terminati necessariamente entro 60 giorni. È un intervento che sta molto a cuore all’amministrazione, che ritiene fondamentale garantire sia il benessere dei cittadini che aspettano l’autobus sia una città più ordinata per sfruttarne a pieno la vocazione turistica“.