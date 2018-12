Imperia, convenzione tra protezione civile e Trinità per il soccorso in mare

Imperia. La giunta municipale, su proposta dell’assessore Simone Vassallo, ha dato il via libera nelle scorse settimane alla costituzione e successiva sottoscrizione di una convenzione tra la Protezione Civile Comunale e il Nucleo Emergenza squadra nautica Trinità sull’utilizzo della squadra nautica.

Grazie a questa convenzione saranno svolte due diverse attività: quella di soccorso marittimo e quella della squadra sub, che in caso di necessità potrà intervenire in ausilio e coordinata dalla Capitaneria.

“La sinergia tra la nostra squadra di protezione civile comunale insieme a quella della Ss. Trinità offrirà un servizio alla cittadinanza in caso di bisogno di mezzo acquatico. Avremo professionalità unite e pronte ad intervenire”, commenta l’assessore.

“Ritengo che sia un tassello importante, che si inserisce nel più lavoro di riorganizzazione della protezione civile comunale che abbiamo portato avanti in questi mesi. Ringrazio i volontari di entrambe le realtà - conclude Vassallo – sicuro di un servizio sempre più efficiente in caso di bisogno nel nostro territorio”.