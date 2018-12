Imperia. E’ stata celebrata oggi, con una santa Messa officiata dal vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, la festa in onore di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e dei marinai.

I festeggiamenti, che hanno avuto luogo presso la sede del Comando dei vigili del fuoco, hanno preso il via alle 10,15 con gli onori ai caduti. Dopo la funzione religiosa, i pompieri si sono cimentati in un breve saggio dimostrativo, illustrando ad esempio la tecnica di estricazione dei feriti dalle auto incidentate.

Come da tradizione, sono stati resi noti i numeri degli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel corso dell’anno. Nel 2018, i pompieri sono stati chiamati ad intervenire 4350 volte.

Scendendo nei dettagli: 525 richieste per incendio, 148 richieste per incidenti stradali, 133 richieste per dissesti statici, 157 richieste per danni d’acqua e 3387 richieste per soccorsi vari (quali soccorso a persona, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso ad animali, e altro ancora).