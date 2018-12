Imperia, cambia l’organigramma dell’Ape/Confedilizia: Paolo Prato è il nuovo presidente

Imperia. L’assemblea dei soci, tenutasi il 6 dicembre, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio 2019-2020.

Nuovo presidente della Ape/Confedilizia Imperia è Paolo Prato, già vice presidente, il quale succede a Marco Magaglio, socio fondatore che dopo 17 anni di presidenza, non abbandonerà l’associazione, ma rimarrà nel direttivo con la carica di presidente onorario dell’associazione.

Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Imperia– Confedilizia Imperia sarà formato inoltre da Alessandro Rossi, da Loredana Contini, da Tiziana Biga e da Tiziana Maglio. Al proprio interno il nuovo direttivo ha votato Tiziana Biga come vice presidente e Alessandro Rossi in qualità di tesoriere.

L’associazione ha così provveduto agli adempimenti statutari e ha già delineato parte dei programmi dell’attività istituzionale futura, tra questi la salvaguardia della proprietà privata, dei diritti del proprietario di casa, dei condomini. L’associazione è firmataria degli accordi territoriali della locazioni abitative ex L. 431/98 depositati nei principali comuni della provincia e partecipa assieme alle altre sigle sindacali, alle revisioni degli stessi.

“I primi impegni del 2019 – dice il nuovo presidente Paolo Prato – saranno rivolti alla promozione dei corsi di

aggiornamento per amministratori di condominio ed il corso iniziale per coloro che non sono ancora amministratori (ai sensi del D.M. 140/2014) rivolti agli iscritti alla associazione, nonché all’avvio del Corso per Revisori Conti condominiali, con l’obiettivo specifico di creare un elenco di revisori conti all’interno dell’associazione Ape/ Confedilizia Imperia.

Nella relazione del presidente uscente Geom. Marco Magaglio si è preso atto della istituzione presso la locale associazioni territoriali della Confedilizia, del registro amministratori e del Coordinamento Registri Amministratori (Coram), con lo scopo di aggregare, collegare e coordinare l’attività associativa a vantaggio degli amministratori iscritti alla Confedilizia Imperia.

Nel biennio precedente, inoltre, si sono svolti ad Imperia gli esami frontali per i corsi di aggiornamento per amministratori “on line” realizzati dalla casa editrice giuridica “La Tribuna” ai quali hanno preso parte, alla presenza di Corrado Sforza Fogliani, in qualità di commissari di esame il presidente Magaglio, Alessandro Rossi e Paolo Prato. Il direttivo ha inoltro deliberato l’apertura di una delegazione a Diano Marina, nominando come referente Tiziana Biga”.