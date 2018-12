Imperia, assemblea pubblica di “Non Una di Meno” contro il Ddl Pillon: “Va ritirato”

Imperia. Sabato 15 dicembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “L. Lagorio” si terrà un’assemblea pubblica organizzata da Non Una di Meno Ponente Ligure contro il disegno di legge Pillon,

Interverrà l’Avv. Ersilia Ferrante che spiegherà ai partecipanti come potrebbe cambiare il diritto di famiglia attraverso il DdL Pillon.

“Non una di Meno Ponente Ligure – spiegano gli organizzatori – si oppone fermamente a un disegno di legge che penalizza la parte economicamente più debole della coppia, normalizza la violenza domestica e non ascolta le voci dei minori. Per questo diciamo fermamente no alla mediazione obbligatoria a pagamento in caso di separazione; all’imposizione di tempi paritari per l’affido dei figli (“bimbi con la valigia”); all’obbligo di un piano spese fissato con un mediatore (mantenimento diretto, soppressione dell’assegno di mantenimento), all’obbligo di residenza alternata anche in caso di genitore violento (introduzione del concetto di “alienazione parentale”).

Il comune di Torino ha recentemente chiesto il ritiro del DdL Pillon. Non Una di Meno Ponente Ligure chiede che anche il Comune di Imperia e tutti i comuni della Provincia si esprimano affinché il Ddl Pillon venga ritirato.Sarebbe una dimostrazione di civiltà. Vi aspettiamo in assemblea per discuterne, rispondere alle domande e farcene insieme delle altre. Unite possiamo cambiare”