Imperia, approvato piano di protezione civile. L’assessore Vassallo: “Atteso da dieci anni, testo all’avanguardia”

Imperia. Dopo quasi dieci anni di attesa, la Giunta di Imperia ha approvato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. Il testo precedente risaliva infatti all’aprile 2009. A presentarlo nei giorni scorsi è stato l’assessore Simone Vassallo.

Il nuovo piano è suddiviso in tre parti. La prima analizza il territorio, descrivendo i rischi maggiori e individua aree utili in caso di emergenza. La seconda riguarda l’organizzazione comunale della protezione civile, il sistema di allertamento e le fasi operative per i diversi scenario. La terza e ultima parte individua nella struttura comunale un responsabile per ogni funzione e i suoi recapiti.

A corredo del piano sono presenti undici allegati (cartografia, rubrica, modulistica di emergenza, censimento danni, etc.).

“Questo adeguamento del piano tiene conto delle più recenti normative in materia”, spiega l’assessore Vassallo. “Inoltre, grazie alla cartografia GIS, potremo ottenere informazioni e dati direttamente dalla carta visualizzata. Ringrazio i tecnici che lo hanno redatto e gli uffici comunali per il costante supporto. Si tratta di persone che conoscono il territorio e il funzionamento del sistema di Protezione Civile. Il nostro impegno sarà quello di mantenerlo costantemente aggiornato e farlo funzionare al meglio”.

Il nuovo Piano dovrà ora passare in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Sono previsti inoltre incontri con la popolazione per la sua diffusione.