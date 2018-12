Imperia. Clamoroso successo per il concerto di Natale organizzato dal Circolo Castelvecchio, che si è svolto il 26 dicembre alle 15,30 nella nuova location dell’Oratorio Parrocchiale a Castelvecchio.

I numerosissimi spettatori hanno riservato autentiche ovazioni agli interpreti che si sono succeduti con picchi di gradimento, oltre che per l’intramontabile e bravissimo Alfredo Zanazzo, per quella che per tutti è stata la vera scoperta della serata: la giovane soprano Jessica Pino che nell’interpretazione di “follie follie” dalla Traviata di Verdi ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico che l’ha applaudita per diversi minuti.

Ma molto graditi sono stati i brani proposti dalla Schola Cantorum Diocesana “Exultate Justi” diretta da un vulcanico e bravissimo Don Silvano Dematteis e dalla veterana Claudia Giribaldi che ogni anno sorprende per l’alto livello delle interpretazioni.

Da non dimenticare l’accompagnamento sempre attento e preciso del M° Tiziana Zunino. Al termine del concerto, dopo diversi bis richiesti a gran voce dal pubblico a tutti gli interpreti sono stati tributati oltre dieci minuti di applausi. Il concerto e’ stato presentato da uno spigliato e simpatico Nicolò Fiori.

Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per questo successo che va al di là delle più rosee previsioni e li ricompensa per il grande lavoro svolto.