Imperia, anche il servizio idrico AMAT finisce in concordato

Imperia. La “guerra dell’acqua” miete un’altra vittima: dopo Rivieracqua e AIGA, anche AMAT costretta al concordato per evitare il fallimento.

“Visto l’assordante silenzio che sta circondando la vicenda, con questo comunicato le R.S.U. di A.M.A.T S.p.A., a nome di tutti i dipendenti, vogliono portare a conoscenza della cittadinanza la grave situazione di dissesto finanziario in cui si trova la società, con conseguente ricorso al concordato prefallimentare a far data dal 7 novembre, ed esprimere la loro viva preoccupazione per una situazione che, a livello provinciale, sta prendendo una china molto pericolosa.

Nonostante la mancata erogazione della quasi totalità della tredicesima e del blocco del pagamento di reperibilità, straordinari ed indennità di servizio, relativo al mese di ottobre, le maestranze di A.M.A.T., a fronte del timore per il futuro del proprio posto di lavoro, continuano con la loro consueta professionalità ed abnegazione a garantire la continuità e la qualità del servizio (comprese le reperibilità notturne e festive).

Chiediamo con forza che tutti gli Enti e le autorità, che sono preposti al controllo ed alla soluzione di questa ingarbugliata situazione dell’acqua pubblica provinciale, prendano seria coscienza della gravità della situazione e che provvedano in tempi rapidi a trovare le modalità atte a salvaguardare sia la qualità del servizio fornito alle utenze, sia l’occupazione di tutti i lavoratori coinvolti in questa vicenda”.