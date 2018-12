Imperia, alla Rari Nantes arriva Babbo Natale

Imperia. Un modo diverso per la Rari Nantes Imperia di augurare ‘Buon Natale’. Alla Cascione tra corsi, lezioni e sorrisi, tutto lo staff si è preso un momento per dedicare ad Imperia e tutto il Golfo Dianese e le Valli un pensiero di serene feste ‘musicali’.

Pian piano si adagia su Imperia il clima natalizio ed in piscina tutti sono in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e dell’Elfo durante l’open day di domenica 16 dicembre. Insieme guardiamo serenamente al futuro: infatti, anche le prime prove per il lavoro di restyling dell’impianto danno indicazioni precise sulle strade da percorrere, condivise tra piscina, tecnici ed amministrazione.

“Non vogliamo svelare nulla di più sulla sorpresa che vi aspetterà nei prossimi giorni. Per il momento, vi lasciamo il backstage del nostro staff alle prese con note, strofe e cori… non molto angelici” – fa sapere la società.