Imperia. Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna del SEI – CPT Scuola Edile, la cerimonia di consegna delle borse di studio. I contributi, per un valore di 3600 euro sono andati a 18 studenti iscritti all’anno formativo 2017-2018.

A dare l’avvio alla cerimonia è stato il presidente Riccardo Littardi che ha evidenziato come il Sei – Cpt sia ormai un punto di riferimento per il territorio, determinato dalla crescita del numero di iscritti degli ultimi anni, il vice presidente Luca Vosilla ha sottolineato invece, l’unicità di tale iniziativa, poiché nessun altra scuola edile, gratifica, con una borsa di studio, i propri studenti.

A premiare gli allievi, oltre a presidente e vice presidente, alcuni consiglieri del consiglio di amministrazione, il coordinatore del Sei- Cpte direttore della Cassa Edile, Sandro Cum, docenti e tutor dei percorsi e il direttore dell’Area Formazione, Francesco Castellaro che ha così commentato l’evento: “Le motivazioni sulle quali si è mossa l’assegnazione delle borse di studio, sono state non solo il profitto ma soprattutto l’impegno e la presenza scolastica, e per le classi seconde e terze gli esiti dello stage, questo per dimostrare ai ragazzi che l’impegno paga”.

“Mi ritengo pienamente soddisfatto – continua Castellaro – perché anno dopo anno riusciamo a portare avanti questa iniziativa che ci vede esclusivi nel settore della Formazione Professionale. Con l’occasione ringrazio i dipendenti e consulenti del SEI – CPT, che quotidianamente si adoperano con determinazione, senso del dovere e passione per la crescita professionale e umana dei nostri giovani studenti”.

I nomi dei premiati:

1° ANNO OPERATORE EDILE: Attisano Francesco, Galota Christian, Sina Lorenc.

2° ANNO OPERATORE EDILE: Anedda Paola, Berisha Albin, Moscato Federica.

3°ANNO OPERATORE EDILE: Pettenadu Andrea, Scigliano Andrea, Solonari Alexandru.

1° ANNO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: Chintouo Mohamed Fadil, Leonardi Anna, Pisano Paolo.

2° ANNO OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI: Cikalleshi Andrea, Lasku Martin, Roattino Gabriele.

3° ANNO OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI: Capparelli Daniele, Castiglione Alessio, Viale Andrea.