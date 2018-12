Imperia, al mercatino di Natale dedicato all’artigianato anche lo stand di Peguaneigra

Imperia. Non poteva mancare lo stand di Peguaneigra tra i partecipanti del mercatino di Natale dedicato all’artigianato, al via domani venerdì 14 dicembre a Oneglia.

Pinocchietti, taglieri, portacandele, portachiavi, giochi per bambini tutto rigorosamente in legno e soprattutto rigorosamente fatto a mano, dalla fantasia di Marco Rossi, l’artista genovese noto per aver realizzato la targa di De Andrè in via Del Campo, e dalle mani di due ragazzi africani Alex e Malick. Peguaneigra, lo ricordiamo, è il laboratorio artistico della Cooperativa Jobel che unisce

una ricerca del bello fuori dal coro, fuori dal gregge appunto, dando forma a complementi di arredo unici, a finalità di inclusione sociale per soggetti svantaggiati.

La scelta di Peguaneigra di partecipare al mercatino di Natale è scaturita soprattutto per la vocazione artigianale del mercatino stesso. Gli organizzatori, infatti, sono essi stessi artigiani che partecipano con il proprio stand alla manifestazione; vi sono stand di prodotti in cuoio, in legno, in gesso, ma anche artisti che lavorano il sapone, che dipingono.

“Le due associazioni La cattiva Strada e Il Popolo delle Terrazze si sono unite in questa occasione per realizzare un mercatino di Natale a Imperia con prodotti lavorati a mano, creati da maestranze e sapienza che hanno spesso origini lontane nel tempo – spiega Giorgia dell’organizzazione – Anzi, colgo l’occasione per ringraziare i miei artigiani colleghi che credono ancora in questo tipo di lavorazioni e che fanno di tante occasioni come questa il proprio lavoro”.

Maggiori informazioni: peguaneigra@jobel.it e fb/peguaneigra