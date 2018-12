Imperia al Centro: “Felici che Dolcedo protegga l’area naturalistica del Monte Faudo”

Imperia. “Imperia al Centro accoglie con favore la notizia che il Comune di Dolcedo si è attivato per la protezione dell’area naturalistica del Monte Faudo, installando cartelli di divieto per i mezzi a motore e nello stesso tempo adoperandosi per promuovere e incentivare il turismo eco sostenibile a piedi, a cavallo o in bicicletta.

Tale iniziativa trova piena corrispondenza nei principi di IAC sia sotto il profilo dell’attenzione all’ecologia ed all’ambiente, sia sotto quello dello sviluppo economico del territorio: un elemento centrale del nostro programma consiste nella promozione del turismo “green”, nell’utilizzo del nostro splendido entroterra per attività sportive e ricreative all’area aperta, consentendo di allungare la stagione turistica grazie al clima, ed è evidente che la convivenza con i mezzi a motore deve essere regolata in modo preciso, per non ostacolare tale sviluppo.

Riteniamo che il Monte Faudo sia un potente fattore di crescita, in tal senso, di tutto l’imperiese, e che si debba favorire la collaborazione fra tutti i Comuni del comprensorio per “fare sistema”, in modo da fare progettazione insieme per ottenere contributi europei e regionali per manutenzione e pulizia della rete di sentieri, per organizzare eventi sportivi e per la promozione del territorio con partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed internazionali.

Un plauso quindi al Comune di Dolcedo, con l’auspicio che riesca a fare da volano per altre iniziative di protezione del territorio e che tutti i Comuni dell’area possano lavorare insieme per la protezione, lo sviluppo e la promozione del nostro meraviglioso territorio”.