Imperia, ai giardinetti con un etto di “fumo”. Arrestato spacciatore minorenne

Imperia. Arrestato uno spacciatore minorenne. I poliziotti, durante un controllo nelle zone più a rischio della città e più precisamente i Giardini Toscanini, area nota da un lato per lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, dall’altro, per essere posto di abituale frequentazione da parte di soggetti con precedenti di polizia e pregiudizi penali, si sono imbattuti in un 17enne. Il ragazzo, da subito, ha mostrato un atteggiamento di forte ostilità al controllo, sostenendo che un minorenne non si può perquisire.

Considerati i precedenti dello stesso, tra cui una denuncia ai sensi dell’art. 73 di cui al D.P.R. n. 309/90, i poliziotti approfondivano il controllo, rinvenendo addosso al ragazzo circa 90 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Considerato il quantitativo rinvenuto, nonché il precedente specifico, gli operatori eseguivano una perquisizione presso il domicilio del ragazzo, attività avvenuta in presenza del padre. Veniva rinvenuto dagli operatori un attrezzo multiuso marca “leatherman fuse “ con annessa lama di coltello della lunghezza di circa 11 centimetri sulla quale risultano tracce di sostanza stupefacente di tipo hashish; un grinder di color blu; un rotolo di sacchetti, identici a quelli dove era stata rinvenuta la sostanza.

Alla luce di tali elementi, il ragazzo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Genova in attesa della convalida dell’arresto innanzi al Tribunale per i Minorenni del capoluogo ligure