Imperia, addio all’albero di Natale ecologico: motivi di sicurezza per il Capodanno

Imperia. Neanche il tempo di essere terminato e “Spuntacchio” l’albero luminoso costruito con le bottiglie di plastica riciclate deve dire addio a via Cascione: lo ha annunciato il sindaco Claudio Scajola durante la conferenza stampa di presentazione del concerto di Capodanno. “Motivi di sicurezza”, ha detto il primo cittadino.

L’iniziativa per illuminare il Natale in via Cascione e piazza Serra era stata lanciata da Fiorenzo Runco, noto promoter e direttore artistico del Festival del Cinema digitale e raccolta dal Civ di Porto Maurizio presieduto da Riccardo Caratto.

Il progetto era stato curato dall’architetto Cristina Tealdi. Il soprannome di “Spuntacchio” l’albero nato per promuovere la raccolta differenziata se lo era guadagnato per non essere stato terminato per motivi tecnici. Mancava, infatti, il puntale.

Il “gemello” realizzato con altra tecnica alla radice del molo lungo di Oneglia a cura dell‘Asno, invece, rimarrà fino alla Befana.