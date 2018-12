Imperia, a Caramagna è in arrivo il telelaser: stop alle corse spericolate

Imperia. “La pacchia per chi guida in maniera spericolata al volante di auto o di moto sta per finire”.

Parola dell’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano che preannuncia l’installazione di un autovelox di ultima generazione, il telelaser, in via Giuseppe Airenti, all’imbocco della frazione di Caramagna alle spalle di Porto Maurizio.

“Lo metteremo -prosegue – in via Airenti, nei pressi del ponte dell’autostrada all’innesto della strada che porta centro abitato. Si tratta di un punto molto pericoloso in corrispondenza del quale auto, motoveicoli e anche mezzi pesanti tendono a schiacciare sull’acceleratore, sia a scendere che a salire”.

Il telelaser grazie a una telecamera che riprende video in alta definizione, è in grado anche di “beccare” anche chi guida senza cintura o chi usa il cellulare al volante.

È in via di definizione, infatti, la gara per l’acquisto del moderno mezzo per la rilevazione della velocità dei veicoli che sarà in uso alla Polizia municipale.

La presenza telelaser sarà segnalata secondo la normativa vigente.

L’obiettivo che l’amministrazione è quello di limitare la velocità per garantire maggior sicurezza, ma i residenti della zona di Caramgna chiedono anche strisce e passaggi pedonali e il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.