Imperia, a Capodanno vietata la vendita di bottiglie di vetro e spray al peperoncino

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha firmato questa mattina l’ordinanza per la tutela della sicurezza urbana in occasione del Capodanno.

Su tutto il territorio del Comune è fatto divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2018 sino alle ore 08 del 1° gennaio 2019. Divieto di vendita anche per lo “spray” per la difesa personale.