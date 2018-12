Imperia. Sono stati consegnati nella giornata di ieri al Comune di Imperia gli undici alberi di Natale ecologici realizzati da tutte le scuole primarie cittadine.

Oltre 200 i bambini presenti in piazza della Vittoria. Gli alberi in cartone sono stati donati dalla Teknoservice e gli alunni li hanno addobbati a tema raccolta differenziata, in vista della prossima partenza del servizio porta-a-porta. Adesso gli alberi verranno posizionati all’interno dei vari locali del Comune.

Alle scuole partecipanti sono stati dati come riconoscimento alcuni gadget a tema raccolta differenziata. Presenti alla cerimonia: il sindaco Claudio Scajola, gli assessori Laura Gandolfo e Luca Volpe, insieme ai due responsabili degli infopoint della Teknoservice.

“La pulizia della nostra città passa dalle corrette abitudini di ciascuno di noi“, ha spiegato il primo cittadino. “Voi – ha detto rivolgendosi ai bambini – siete i nostri ambasciatori della raccolta differenziata. Dovete spiegare alle vostre famiglie l’importanza di dividere bene i rifiuti. Se la città sarà più pulita, sarà anche grazie al vostro contributo“.