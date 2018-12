Imperia. Nello scorso weekend presso i locali della palestra San Camillo di via Felice Musso si è svolta la tradizionale festa di Natale del Team Schiavetti Pallamano Imperia.

Con la modalità “porta e condividi” i dirigenti e collaboratori rossoblù, con la complicità dei genitori sempre disponibili, hanno allestito dei buffet per grandi e piccini. “In queste occasioni oltre a scambiarsi i tradizionali auguri – commenta il presidente Giovanni Martini – tra di noi servono anche per conoscere le famiglie dei nostri atleti più piccoli e comunque non solo loro. Durante la serata sono state consegnate le “maglie” ufficiali a tre giovani collaboratori, i quali insieme agli istruttori più grandi partecipano alla loro attività”.

“I tre atleti sono Giorgia Convalle, Beatrice Tortonesi e Alessandro Cucè. Colgo altresì l’occasione - conclude il presidente – nel porgere a tutti gli imperiesi i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo”.