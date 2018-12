Imperia. Varato dal Consiglio comunale il provvedimento che apre la strada all’acquisizione in mano pubblica, al Comune, dell’incompiuto porto turistico capace di 1500 posti barca, illustrato dal sindaco Claudio Scajola.

“Sarà – ha spiegato Scajola – una gestione in capo alla partecipata Goimperia. Il Comune dovrà dimostrare di avere le capacità economiche per far ripartire i lavori e, al contempo, tutelare i titolari dei posti barca. Bisognerà a questo proposito redigere un piano finanziario sostenibile“.

“Condividiamo l’impostazione della delibera – ha detto il capogruppo di Imperia al centro Guido Abbo – abbiamo davanti una pratica vitale per la città” .

Per Roberto Saluzzo (Imperia di tutti), pur d’accordo, “occorre un ampio confronto tra tutte le forze politiche e, magari, distinguere le concessioni delle opere a mare da quelle a terra“.

Antonello Ranise (Forza Imperia) se l’è presa con la magistratura per le indagini finite nel nulla e ha rivendicato “l’assoluta correttezza dell’operazione porto varata dall’ex sindaco Luigi Sappa“.

Per Fabrizio Risso (Pd): «Ben venga questo atto di indirizzo».

Luca Lanteri (Progetto Imperia) che da assessore della giunta Sappa prima e di Paolo Strescino poi, per 12 anni si è occupato del porto, ha presentato un emendamento. “Non è più tempo di residenziale – ha detto illustrandolo – sostituiamo gli alloggi con stanze d’albergo e spazi per la cantieristica. Lo sbaglio è stato far entrare Caltagirone“.