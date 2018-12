Lavoro e giovani danno inizio al Festival di Sanremo, il primo ospite sarà il businessman italiano Alessandro Proto

Sanremo. Il primo ospite della serata del Festival della Canzone Italiana in programma dal 5 al 9 febbraio 2019 sarà il businessman italiano Alessandro Proto.

“La scelta è stata fatta in base al prossimo film in uscita nelle sale cinematografiche basato sulla vita di Proto e diretto da Martin Scorsese – si legge in una nota stampa della RAI, che si dice - orgogliosa di poter presentare ospiti che possano parlare ai giovani e a chi ha difficoltà nel trovare la propria strada professionale. Alessandro Proto è ormai diventato un’icona del mondo del business a livello mondiale e siamo certi farà piacere a molti telespettatori ascoltare le sue parole”.