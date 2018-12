Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizza il Memorial “Mauro Rabozzi” per l’Immacolata

Vallecrosia. Come tutti gli anni torna il Memorial “Mauro Rabozzi”, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino FC Academy, riservato alla categoria 2008 a 9 giocatori. Andrà in scena sabato 8 dicembre, dalle 9.30 alle 16, al campo Zaccari di Camporosso in occasione della festività dell’Immacolata.

Il torneo è dedicato al ricordo della figura di Mauro Rabozzi, ex mister biancorosso scomparso prematuramente nel 2012. Allenatore capace e attento ai bisogni dei suoi ragazzi aveva l’abitudine di dire ”Se hai bisogno io ci sono” per fargli sapere che in qualsiasi momento potevano contare su di lui, non solo come mister ma anche come amico più grande. Ha allenato ininterrottamente dal 1992 sino a quando la malattia non lo ha bloccato.

Grazie alla solidarietà di molte persone, dopo la scomparsa di Mauro, è stato creato un Fondo di solidarietà che serve per aiutare giovani che non riescono a pagare tutta la quota di iscrizione alla Scuola Calcio. “L’evento è dedicato a Mauro Rabozzi e rientra in un progetto impregnato dei valori della nostra dell Scuola Calcio – dice il direttore tecnico Francesco Lapa - Si rinnovano nel contempo gli impegni intrapresi grazie alla famiglia e a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente al “Fondo Mauro Rabozzi” che ha lo scopo di sostenere tutte quelle realtà che possono interessare alle famiglie in difficoltà per poter garantire a loro la possibilità di partecipare alle manifestazioni, tornei e alla vita dello sport in generale per i tesserati del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Dalla primavera scorsa inoltre la società ha intitolato la Scuola Calcio “Mauro Rabozzi”. Dal 1 gennaio oltretutto, grazie al Fondo Mauro Rabozzi, la società istituirà, in collaborazione con la famiglia di Mauro e con chi ne vorrà prendere parte, due borse di studio rivolte a tutte le categorie del settore giovanile. A breve verranno comunicate le condizioni e i requisiti per poter partecipare”.

Quest’anno parteciperanno al Memorial l’Albenga Calcio, la Virtus Sanremo, la Sanremese, l’Imperia Calcio, il Ventimiglia Calcio, l’Atletico Argentina, l’Oneglia Calcio e il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Durante la giornata, le squadre, che saranno divise in due gironi A (Ventimiglia Calcio, Atletico Argentina, Oneglia Calcio e Don Bosco Vallecrosia Intemelia) e B (Albenga Calcio, Virtus Sanremo, Sanremese e Imperia Calcio) si affronteranno in partite su tempi da 25 minuti, tempo unico. Al termine della manifestazione sarà presente la famiglia di Mauro Rabozzi che premierà le squadre partecipanti.