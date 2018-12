Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia diventa un album delle figurine

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino FC Academy, diventa un album di figurine.

L’intera società rappresentata da presidente, dirigenti, allenatori, tecnici, collaboratori e da tutte le squadre della stagione 2018-2019 sono stati immortalati e trasformati in figurine che tutti possono acquistare al bar dell’impianto sportivo sito al campo Zaccari.

“Rivolgo un grazie agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e a tutti i collaboratori per il prezioso contributo apportato alla realizzazione di questa lodevole e simpatica iniziativa che vede tutti i protagonisti della nostra famiglia sportiva accomunata attraverso le storiche figurine “raffiguranti” i volti salienti dei protagonisti del nostro sport, i nostri piccoli grandi calciatori immortalati e pronti ad essere scambiati per poter concludere velocemente la raccolta stessa” – dichiara il presidente Vincenzo Todaro.

“Il calcio cattura l’attenzione e quindi motiva all’impegno, all’accettazione della fatica e a trovare tutte le risorse per farcela. Questo nella vita è fondamentale, allena all’autonomia e all’iniziativa, alla responsabilizzazione e alla libertà perché ha regole precise, chiare, entro le quali il giovane può esercitare tutta la creatività senza il rischio di trovarsi senza misure da rispettare. Abitua a tener conto degli altri, a stare insieme e a socializzare, abitua infatti a fare da soli ed essere responsabili, a mettersi alla prova anche quando non si può riuscire, a misurarsi senza violenza ed ad imparare. Infine il calcio chiama i genitori a partecipare, ci piacerebbe che insieme riuscissimo a educare al rispetto delle regole dell’arbitro e degli avversari, educare a convivere con tutti, sdrammatizzare, socializzare, fare di ogni partita di calcio una festa” - afferma il dirigente responsabile del settore giovanile Fabrizio Federici.

Un vero e proprio album quindi che racchiude il Don Bosco Vallecrosia Intemelia dalla A alla Z, a cominciare dal presidente Vincenzo Todaro in giù sino al più piccolo dei pulcini. Un’idea nata per trasferire su carta un ricordo che rimanga nel tempo: sia per i ragazzi, sia per i genitori. “Ieri, oggi e domani attraverso l’album della vita e dello sport. I ricordi del passato, la freschezza del presente, la speranza per il futuro racchiusi nel nostro album – spiega il direttore tecnico Francesco Lapa – La società ha istituito un premio a chi per primo concluderà la raccolta, perciò buona fortuna!”.