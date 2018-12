Il cordoglio di Iacobucci e Berrino per la scomparsa del sanremese Giorgio Silvano

Bordighera. Il cordoglio di Massimiliano Iacobucci (Fratelli d’Italia) e Gianni Berrino per la scomparsa di Giorgio Silvano.

“Apprendiamo con vero sgomento della scomparsa del carissimo amico Giorgio Silvano. Con Giorgio abbiamo condiviso gli anni migliori della politica e dell’impegno sociale. Lo abbiamo apprezzato come rappresentante degli edili imperiese, come dirigente di alleanza nazionale poi, eccome impegnatissimo e bravissimo assessore comunale di Sanremo nella giunta del sindaco Lino Bottini.

Gianni Berrino: “E’ stato un collega di giunta per tutti molto importante, coerente, schietto, preparato ma soprattutto un amico sul quale potevo personalmente sempre contare”. Massimiliano Iacobucci: “Un uomo dal carattere duro ma con un cuore enorme, attento alle problematiche cittadina in qualità di assessore comunale, uomo generoso e altruista come dirigente di partito e soprattutto un benefattore dei giovani come direttore della scuola edile della provincia di Imperia! “ Ciao Giorgio sei stato veramente un grande Chicco e Gianni”.