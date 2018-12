Il consigliere Trucchi: “BordiChristmas è stato un vero fallimento”

Bordighera. Il consigliere Giuseppe Trucchi del gruppo Semplicemente Bordighera, commenta l’esito della manifestazione natalizia BordiChristmas:

“Oggi si è svolta per le vie di Bordighera la manifestazione natalizia denominata BordiChristmas. Con molto dispiacere devo segnalare, per averlo constatato di persona e per aver avuto molte segnalazioni di cittadini, che si è trattato di un

vero fallimento.

Strade quasi deserte, poche bancarelle, totale assenza di intrattenimento e di spettacolo. Da anni non si registrava una situazione simile. Non so quali siano le cause ma certamente non è valsa la pena di chiudere Via Aurelia al traffico con tutto quello che consegue come disagi e costi.

Sarebbe interessante sapere come siano stati organizzati gli accordi con le associazioni dei commercianti e capire quali siano stati gli errori di valutazione e le eventuali inadempienze della amministrazione comunale. Forse potrebbe essere utile analizzare approfonditamente le modalità gestionali degli eventi di questo tipo.

Un suggerimento potrebbe essere quello di concentrare in un unico incarico assessorile tutta la materia legata a turismo, manifestazioni e cultura che a Bordighera rappresenta una voce fondamentale facilitando così la programmazione e il coordinamento. Ci riserviamo di presentare una interpellanza al Sindaco su questi temi“.