Bordighera. Questa mattina, domenica 16 dicembre, si è tenuto il congresso cittadino del Partito Democratico, presso la sede del circolo di via XX Settembre.

Il circolo ha eletto all’unanimità il diciannovenne Niccolò Grassano, già segretario della sezione locale dei giovani democratici e candidato consigliere comunale alle scorse elezioni amministrative, che si è candidato proponendo un direttivo sia con volti giovani sia con personalità importanti e conosciute del Partito. Faranno parte del direttivo Donatella Albano, Vincenzo Fatiga, Michela Iorio e Sergio Giribaldi.

Dichiara il nuovo segretario: “per il PD è ora di rinnovarsi, bisogna comprendere gli errori fatti in passato e ripartire dalle nostre proposte per la città, che nonostante la nostra assenza in consiglio comunale continueremo a fare, per il bene di Bordighera e dei bordigotti. Vogliamo coinvolgere quei cittadini che oggi non si recano alle urne, far vedere a tutti loro che un’alternativa, anche qui, è possibile. Per concludere, voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questo percorso, a partire

dai miei compagni dei Giovani Democratici, il mio predecessore Renzo Donzelli e la Senatrice Donatella Albano”.