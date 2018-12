Il circolo subacqueo Imperia nel blu organizza l’evento “Babbo Natale Sub”

Imperia. Il circolo subacqueo “Imperia nel blu”, in collaborazione con l’assessorato al Turismo e manifestazioni del comune e la Capitaneria di porto, organizza l’evento “Babbo Natale Sub”.

La manifestazione, oramai nella tradizione imperiese, si svolge la vigilia di Natale ovvero lunedì 24 dicembre dalle 15.30 alle 18 (arrivo previsto della slitta alle 17.30). Per questa 17° edizione, l’iniziativa sarà svolta, come lo scorso anno, in calata G. B. Cuneo del Porto di Oneglia davanti a piazza De Amicis.

Questa splendida location, scelta con il comune di Imperia, vedrà l’arrivo dal mare, della slitta marina di Babbo Natale Sub opportunamente addobbata ed illuminata. Col calare del buio, otto splendide renne subacquee della a.s.d. Imperia nel blu traineranno la slitta fino alla banchina di Oneglia dove Babbo Natale Sub porterà centinaia e centinaia di sacchetti dono a tutti i bambini che interverranno all’evento.

L’associazione inoltre, dalla sua postazione in piazza De Amicis, distribuirà panettone, cioccolata calda e dolcetti, allietando con musiche natalizie tutta la festa.