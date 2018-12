Sanremo. Il Casinò premia le eccellenze dell’imprenditoria italiana. Nell’ambito dell’Assemblea provinciale di Confindustria, questa sera la Sala Privata della Casa da gioco ha ospitato la cerimonia di consegna del premio “Cento anni da qui”.

Ideato dal Casinò «per ricordare i suoi più di 113 anni di attività insieme ad altre prestigiose realtà imprenditoriali, che hanno superato il secolo di longevità aziendale, coniugando eccellenza, qualità e continua innovazione», quest’anno il riconoscimento è stato attribuito a Royal Hotel di Sanremo e Olio Raineri di Imperia, insieme ad Alfa Romeo e Fratelli Branca Distillerie.

Come ha sottolineato Casinò Spa, «creatività, managerialità, attenzione alla qualità del prodotto e al benessere delle persone coinvolte» sono gli elementi base che contraddistinguono le aziende premiate. «Con questo premio esaltiamo la grande storia di quell’imprenditoria italiana che è stata capace di vincere la sfida del mercato e del tempo. Aziende che come la Casa da gioco hanno saputo consolidare in maniera determinante il loro brand, caratterizzandolo sulla certificazione di qualità, ponendo come elemento distintivo il sostegno ai propri territori e alle proprie maestranze».

Grande prestigio per le aziende premiate, soprattutto quelle locali: Olio Raineri, nata nel 1910 dal sogno di Leonardo Raineri di valorizzare il grande patrimonio della terra ligure, le olive; e il Royal Hotel, una tra le più prestigiose case alberghiere della Città dei Fiori che, inaugurata nel lontano 1872, è ancora oggi gestita dalla stessa famiglia. A rappresentare la prima, il presidente Pierluigi Rinaldi e la signora Luisa Raineri; mentre il presidente e amministratore delegato Edoardo Varese e il consulente Marco Sarlo hanno ritirato il premio per la seconda.

A ricevere il riconoscimento “Cento anni da qui” per Fratelli Branca Distillerie, era invece presente Valentina Farolfi, responsabile relazioni esterne. Assenti i rappresentanti della casa automobilistica italiana nata all’inizio del ‘900 a Milano 1910, Alfa Romeo, la quale ha tuttavia preso parte all’evento con l’esposizione di alcuni modelli.