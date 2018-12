Il Camporosso vince il derby contro il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, mister Luci: “Vittoria stra meritata”

Camporosso. Il Camporosso supera il Don Bosco Vallecrosia Intemelia nel derby giocato al campo Zaccari, valido per la decima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria.

I rossoblu vincono per 0-1 fuoricasa conquistando così la seconda posizione in classifica e 21 punti. Una grande vittoria per i ragazzi di mister Luci che hanno festeggiato felici negli spogliatoi alla fine del match.

“Penso che la vittoria sia stra meritata. I ragazzi la volevano, l’hanno ottenuta. E’ merito loro – commenta mister Carmelo Luci alla fine della partita – L’hanno cercata, voluta e meritata. Siamo contenti perché è un derby e quindi non si poteva che vincere. L’ultima ingenuità ci poteva costare il pareggio però la dea bendata è stata dalla nostra parte perché ce lo siamo meritato”.

“Io sono sempre soddisfatto dei miei ragazzi. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale. Il nostro percorso è un percorso di gruppo e di divertimento, i ragazzi stanno lavorando alla grande e io sono stra felice” – dice il mister.