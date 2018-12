Torino. Bruno Danovaro sabato scorso ha confermato la sua imbattibilità negli sport da combattimento pro. Con un avversario 13 kg più pesante e venti anni più giovane, Danovaro rimane l’uomo da battere: 110 match da imbattuto è record dei record, sotto l’egida della Federazione internazionale Top Kombat Confederation del presidente Angelo Baglio.

A presto il campione sarà in visita alla Sanremese Calcio e al Rugby Sanremo. Danovaro, giusto per non farsi mancare nulla, ha annunciato che oltre a valutare a breve le numerose proposte per nuovi match, vorrebbe giocare una partita di football americano nel ruolo di offensive guard e disputare gara a cavallo specialità cutting.

Una curiosità: per prepararsi al match, Danovaro oltre le sessioni di pesi lotta e fondamentali corre ogni settimana più di 113 km.