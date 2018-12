Il brand Festival vale oro, con Sanremo Giovani gli incassi salgono a 220mila euro

Sanremo. Due marchi che valgono oro per le casse di Palazzo Bellevue.

Con Sanremo Giovani di prossima partenza e l’edizione 69° del Festival alle porte, il Comune sorride e si prepara ad incassare 220 mila euro con la sola concessione dei propri brand registrati presso l’ufficio brevetti.

Si tratta di quello del Festival della Canzone Italiana e relativo Red Carpet, insieme a Festival di Sanremo, che da quest’anno valgono doppio con l’arrivo nella Città dei Fiori del nuovo talent di casa Rai.

Nella convenzione tra la televisione di Stato e il Comune infatti non era previsto lo sfruttamento a fini commerciali e di marketing del marchi di proprietà del Municipio per sponsorizzare la nuova trasmissione che andrà in onda a partire dalla prossima settimana.

E’ così che all’amministrazione Biancheri è arrivata la richiesta da parte della Rai di utilizzo anticipato dei brand, per i quali Viale Mazzini è disposta a sborsare il 50% dei propri introiti.

Un tesoretto che va a raddoppiare le previsioni rispetto agli anni precedenti, senza contare che il nome di Sanremo inizia a rimbalzare all’interno dei mass media nazionali ancora prima di Natale.