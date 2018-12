Ospedaletti. Il BCO vince la seconda partita consecutiva, lo fa con una grande determinazione dei suoi due veterani Rossi e Colombo il primo con 31 punti, massimo stagionale, prendono per mano la squadra d con un grandissimo terzo quarto mettono un grande mattoncino per il proseguio dell’anno.

Da segnalare la prova di Cologgi (2000) schierato nei primi che ha risposto alla grande in difesa su Ferrari e il cuore di Jack Formica, il quale me lo ultimo allenamento si era infortunato ma ha risposto in campo alla grande. Ha esordito per l’occasione il 2002 Bonavia. Ora sabato si viaggia a Sarzana, i primi della classe, sulla carta compito proibitivo, ma si sa le vittorie sono un gran toccasana.

Coach Lupi: “Era una partita da vincere, l’abbiamo aggredita, condotta dal primissimo possesso, abbiamo ancora da scalare la montagna, ma al primo rifugio ci siamo arrivati, ora calmi e al lavoro senza pensare, siamo solo all’inizio”.

Bco-Ardita Nervi 71-61 20/17 15/13 21/12 25/19

BCO

Rossi 31 Colombo 17 Revetria 6 Formica 5 Cologgi 5 Zunino 4 Gilardino 3 Olivari, Vivo , Bonavia n.e.

Ardita

Visca 22 Ferrari 26 Pietronave 11 Dallorso 4 cevasco 3 De marte 2 Ferraris 2 Patti 1 Lotti, Mancini , Strocchio n.e.