Sanremo. Sono stati distribuiti alle famiglie italiane in difficoltà più di tre quintali di generi alimentari.

Il periodo è quello tra oggi e lo scorso ottobre e le città, coinvolte nel progetto della onlus “Cooxazione”, sono Sanremo e Ventimiglia.

I due Comuni hanno visto i volontari in azione rispettivamente 5 volte ciascuno. Durante la settimana vengono raccolte le donazioni alimentari con degli appositi banchetti sistemati in due supermercati (il Conad sanremese e l’Ok Market ventimigliese) e poi il ricavato viene donato a famiglie italiane in difficoltà.

Queste vengono selezionate dai volontari in base al loro Ise ed altri parametri, tenendo conto anche però situazioni particolari. Ad esempio se una famiglia ha la casa di proprietà ma è numerosa ma non ha nessun nessun lavoratore tra i suoi componenti, questa ha diritto lo stesso agli aiuti.