Bordighera. Giovedì sera il “Milan Club Bordighera Raso Silvana” si è riunito per la cena natalizia 2018 con relativa lotteria di Natale.

Dopo otto mesi di attività il direttivo ha fatto quadra sui prossimi appuntamenti relativi al 2019, ringraziando tutte le 30 persone presenti per le alte adesioni, relative alla partite casalinghe del Milan, che vi sono state per tutto il 2018 da quando, il 14 maggio, il club si è costituito.

Il club conta più di 100 simpatizzanti ed è diventato dal confine fino ad Ospedaletti il punto di riferimento dei tifosi milanisti, unendosi al già collaudato Milan Club Arma di Taggia con presidente Ivan Di Giorno.

“Il direttivo approfitta dell’occasione per porgere i più sinceri auguri natalizi a tutti i tifosi e per rinnovare l’invito a chi volesse far parte di questa bella famiglia rossonera di rivolgersi su facebook al presidente Fabio Quaranta o direttamente alla pagina social“.