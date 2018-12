I maxi alberi di Natale realizzati con le bottiglie riciclate

Imperia. “La raccolta delle bottiglie di plastica per la realizzazione degli alberi di Natale ecologici a Porto Maurizio è stata interrotta per…eccesso di partecipazione Su Oneglia, invece continua”.

Fiorenzo Runco, direttore del Videofestival e promotore dell’idea degli alberi ecologici realizzati con bottiglie (dopo aver lanciato lo scorso anno la sottoscrizione per l’acquisto del video proiettore che ha illuminato e anche quest’anno illuminerà il teatro Cavour) aggiunge : “Ora passeremo alla fase esecutiva. Per tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla costruzione, comunico che per l’albero di Oneglia cominceremo venerdì 7 dicembre a partire dalle ore 14 nei pressi della Capitaneria di Porto. A Porto Maurizio invece, il montaggio dell’albero è previsto per sabato 8 dicembre a partire dalle 10 in piazza fratelli Serra. Saranno due tipologie di albero differenti e verrà spiegato tutto in loco. Spero di poter effettuare la doppia inaugurazione già per domenica 9 dicembre. Ovviamente tutti sono invitati a partecipare sia alla realizzazione che all’accensione di entrambi gli alberi”.

L’albero di Oneglia a cura dei volontari dell’Asno sarà allestito con le bottiglie posizionate in verticale in una sorta di catena e avrà un diametro di 2 metri e 80 per un altezza di 6 metri. Quello di Porto Maurizio, preso in carico dal Civ presideuto da Riccardo Caratto e progettato dall’architetto Cristina Tealdi, invece, avrà uno sviluppo orizzontale. Entrambi saranno illuminati dall’interno.

Fiorenzo Runco è già proiettato al Natale 2019 e conclude: “Per il prossimo anno ho già un’idea che mi frulla per la testa, ma ora pensiamo a illuminare questo Natale”.

(nella foto di Marco Salutari, il deposito provvisorio delle bottiglie di plastica)