Ventimiglia. Raggiunge anche l’Italia la protesta dei Gilet Jaunes, in marcia contro il presidente della Repubblica Macron di cui chiedono le dimissioni. Dopo un corteo pacifico formato da un centinaio di persone che dal municipio di Mentone ha raggiunto il valico di frontiera di Ponte San Ludovico, i manifestanti hanno raggiunto, in scooter e moto, la barriera autostradale, entrando in territorio italiano.

Da quanto si apprende, i manifestanti sarebbero 200 e sarebbero stati lanciati alcuni fumogeni. In autostrada, in direzione Italia, si registrano 6 chilometri di coda tra il confine di Stato e l’uscita di Ventimiglia.