I finalisti di Area Sanremo animano le piazze della città

Sanremo. I finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018” animano le vie della Città dei Fiori con le loro esibizioni.

Dalle 13, alcune giovani promesse canore stanno infatti interpretando in piazza Eroi Sanremesi davanti la fontana Siro Carli vari brani in occasione di “Area Sanremo concerti di Natale”, evento organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“Siamo abbastanza emozionati e felici” – confessano Denis, Luca, Matteo e Matilde. “Per me è la prima volta che mi esibisco fuori” – afferma Denis D’Agostino che ha interpretato “She” di Charles Aznavour. “Avevo già fatto delle esibizioni a Villa Boselli ad Arma” – dice Luca, che si è esibito con “Ti dedico il silenzio” di Ultimo. “Mi ero già esibito a Sanremo, capita qualche volta alle serate karaoke in giro per i locali o in piazza Colombo” – rivela Matteo. Questa sera, alle 18.30, lo show all’aperto continuerà in piazza Borea D’Olmo.

Una prova sul campo per i giovani cantanti, che oggi intratterranno residenti e passanti, prima del debutto a “Sanremo Giovani”, il contest che permetterà ai vincitori di concorrere alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana.