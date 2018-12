Grandine, inondazioni, neve, temporali e valanghe. E’ allerta meteo in Costa Azzurra ed Alpi Marittime francesi

Météo France, secondo quanto riporta Nice matin, ha posto in stato di allerta meteo gialla il dipartimento della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime. Il rischio è quello che, a fine giornata, arrivino temporali e grandinate al mare e nell’entroterra.

C’è anche il rischio di valanghe che si protrarrà fino alle 6 di domani. Quello per la neve e il ghiaccio è attivo dalle 6 alle 22 di oggi. L’allerta gialla per la pioggia e inondazioni dalle 16 alle 22. Infine, i temporali con grandine sono previsti per la prima serata e l’allerta è attiva dalle 16 alle 20.