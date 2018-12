Bordighera. Sono trascorse pochissime ore dalla trasferta di via Allende a Genova di sabato pomeriggio, che ha visto impegnati diversi atleti 2007 con il team degli Under 13 Élite del BC Ospedaletti. I giovanissimi Esordienti bianco blu sono però chiamati ad una gara impegnativa al Pala Ravizza di Alassio. I padroni di casa, quest’anno partecipano al campionato Esordienti nella provincia di Imperia, arricchendo fortunatamente il numero di gare.

Il match per diverse ragioni. In primis perché la Pallacanestro Alassio è per la penna scrivente, da sempre sinonimo di grande qualità nel settore, per i due Team Esordienti che quest’anno difendono i loro colori e non ultimo per i positivi risultati dell’Alassio Team B maturati fino ad ora.

Si parte col piede giusto: nonostante i primi tre minuti di blackout, la Ranabo termina il primo quarto con il canestro inviolato. Alassio prova a rispondere nella seconda frazione ma trova gli ospiti pronti a rispondere. Saranno però i restanti due quarti a far scappare i bordigotti che possono festeggiare un convincente 49 a 16 sulla sirena. Ci sarà inoltre il tempo per un quarto di gioco extra, dal momento che le due squadre si sono presentate con qualche atleta in più che dimostra voglia di crescere e fare bene.